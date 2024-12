Viterbotoday.it - Mecarini sul trasporto straordinario per il Giubileo: "Con i soldi della Regione e senza cantieri si può fare, noi ci siamo"

Leggi su Viterbotoday.it

Non è tramontata l'ipotesi delMacchina di Santa Rosa per il. Idi piazza del Comune avevano frenato l'idea del doppiodi Dies Natalis per il 2025, ma l'amministrazione, come spiegato dall'assessore ai lavori pubblici Stefano Floris, punta.