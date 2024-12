.com - Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, video intervista Ballando con le stelle 2024: «Lui è un allievo modello»

Leggi su .com

La nostra, in gara come concorrenti dicon leIn attesa della finalissima, vi ripresentiamo la nostra, in gara come concorrenti dicon lecon lecast e dateCondotto da Milly Carlucci e con in gara Bianca Guaccero, Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, Federica Pellegrini, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Nina Zilli, Tommaso Marini, I Cugini di Campagna, Anna Lou Castoldi,, Furkan Palali,con leandrà in onda dal 28 settembre su Rai1.con leintervisteGuarda le nostreinterviste a tutto il cast:Milly Carlucci (guarda qui)I Cugini di Campagna (guarda qui)Nina Zilli (guarda qui)Tommaso Marini (guarda qui)Francesco Paolantoni (guarda qui)Alan Friedman (guarda qui)Bianca Guaccero (guarda qui)Luca Barbareschi (guarda qui)Federica Nargi (guarda qui)(guarda qui sopra)Federica Pellegrini (guarda qui)integrale incontro stampa (guarda qui)con leTredici vip emozionati e competitivi in coppia con i migliori maestri di ballo, star della danza, ma anche ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria attenta e rigorosa.