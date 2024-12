Fanpage.it - Marusic salva la Lazio contro un Lecce in dieci uomini, 2-1 e 3° posto: Baroni fa festa, Giampaolo recrimina

Leggi su Fanpage.it

Un gol dinei minuti finali regala allauna vittoria per 2-1 sul campo di unche ha giocato in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo dopo che Castellanos aveva portato in vantaggio i biancocelesti.