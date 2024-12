Salernotoday.it - Manovra 2025, Vietri (FdI): "Enti Terzo Settore tutelati da Governo Meloni”

Leggi su Salernotoday.it

“Ringrazio ile in particolare il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci per la sensibilità mostrata in merito alla proposta di escludere glideldall’applicazione dell’articolo 112 contenuto nella nuova Legge di Bilancio”. Lo.