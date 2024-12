Lapresse.it - Magdeburgo, Piantedosi: “Massima attenzione a tutti gli eventi di piazza”

Al termine del vertice che il ministro dell’Interno Matteoha tenuto oggi dalle 15 con i capi delle forze di sicurezza e i massimi dirigenti del ministero, il titolare del Viminale, in relazione a quanto avvenuto ieri a, ha raccomandato di rafforzare tutte le attività di presidio delle manifestazioni diche si svolgono in questi giorni festivi in tutte le città, anche in quelle piccole e medie. Secondo quanto si apprende, nel corso dell’incontro di questo pomeriggio, la prima raccomandazione del ministro riguarda tutte le attività da mettere in campo anche in collaborazione con gli enti locali, per garantire il sereno svolgimento di tutte le attività, dai mercatini alle feste die le processioni che si terranno nei prossimi giorni anche con l’uso di dissuasori, transenne e tutto ciò che possa proteggere.