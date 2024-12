Ilgiorno.it - L’ospedale deve attendere. Il consiglio regionale dice “no“: "Cittadini presi in giro"

Leggi su Ilgiorno.it

Arriva un altro “no“ perdi comunità a Gallarate. Il Pirellone ha bocciato l’ordine del giorno, presentato dai consiglieri Luca Ferrazzi (Gruppo Misto) e Samuele Astuti (Pd). L’argomento tiene banco da alcuni mesi dopo la presentazione del piano di Asst Valle Olona sul futuro del Sant’Antonio Abate: proprio ildio gallaratese, in vista della realizzazione del grande polo sanitario di Busto Arsizio–Gallarate, risulta fortemente ridimensionato e privato deldi comunità previsto invece a Somma Lombardo. Immediata la mobilitazione a Gallarate dell’opposizione e delle associazioni: a ottobre in Regione è stata presentata una mozione per chiederea Gallarate. Arrivata in aula la mozione, sostenuta da 18 consiglieri, è stata bocciata. Pochi giorni dopo, l’incontro tra ildente della Regione Attilio Fontana e il sindaco gallaratese Andrea Cassani.