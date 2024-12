Fanpage.it - L’occupazione cresce ma aumentano contratti precari e cassa integrazione: lo dice l’Inps

L'ultimo rapporto dell'Inps sul mercato del lavoro in Italia segnala che l'occupazione continua a salire, come avviene dal 2021, ma nell'ultimo anno ha rallentato. Il numero di nuovifissi è stato più basso rispetto all'anno scorso, quellostagionali o intermittenti è salito. E lo stesso vale per i lavoratori in: oltre 120mila in più in un anno.