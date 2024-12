Oasport.it - LIVE Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024 in DIRETTA: cambia un giudice, mancano 2 match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.03 In corso iltra Bohanchuk e Davis.21.53 Dunquesolo due incontri, in questo ordine:Serhii Bohachuk vs Ishmael Davis (super welter, nessuna cintura in palio)Moses Itauma vs Demsey McKean (per l’intercontinentale WBO dei)21.52 Attenzione: il prossimonon si disputerà perché Dennis McCann è risultato positivo ad un controllo anti-doping.21.48 Fischer batte per split decision Allen.ancora treprima del main event.21.47 Colpo di scena alla vigilia dell’attesissimo confronto tra Oleksandre Tyson, che stasera si affronteranno sul ring di Riad per ilWBA, WBO, WBC, IBO dei. Lo statunitense Fernando Barbosa sarebbe dovuto essere il terzodell’incontro insieme al connazionale Pat Morley e al portoricano Gerardo Martinez, ma si è ammalato e dunque si è reso necessario un cambio dell’ultimo minuto.