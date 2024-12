Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Davos 2024 in DIRETTA: si comincia con gli ottavi femminili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:42 Ben ritrovati amici di OA Sport. Tra poco meno di 20 minuti inizierà lo slalom parallelo dicon gli.11.33 A, in Svizzera, nelle qualificazioni del PSL femminile il miglior crono complessivo è della neerlandese Michelle Dekker in 50?91, ma staccano il pass per gliElisa Caffont, terza a 0?37, Jasmin Coratti, settima a 1?09, e Lucia Dalmasso, ottava a 1?13. Tra gli uomini il miglior tempo è dell’austriaco Arvid Auner in 46?70, ma rientrano tra i primi 16 Gabriel Messner, quarto a 0?19, Daniele Bagozza, quinto a 0?21, Maurizio Bormolini, sesto a 0?31, ed Aaron March, 13° a 0?79. Restano fuori Edwin Coratti, 18° a 1?17, Marc Hofer, 24° a 2?21, e Fabian Lantschner, 28° a 2?89. Eliminato anche lo sloveno Tim Mastnak, leader della classifica generale, 22° a 1?97.