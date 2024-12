Oasport.it - LIVE Skicross, San Candido 2024 in DIRETTA: Deromedis ancora in gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORMARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della tappa didi Sanvalevole per la Coppa del Mondo/2025.Italia inevitabilmente in cerca di riscatto sulle nevi di casa, davanti alla propria gente. Perserve un buon piazzamento per concludere al meglio l’anno solare e cullare il sogno della Sfera di Cristallo. Simone dista 40 lunghezze dal tedesco Wilmsmann (1° a 265 punti). Alle spalle dell’atleta delle Fiamme Gialle il canadese Howden e lo svizzero Fiva.Il tema di giornata sarà sicuramente la voglia di riscatto di Simone. L’azzurro ha chiuso al nono posto la discesa di ieri pomeriggio. L’eliminazione ai quarti è costata al classe 2000 la vetta in Coppa del Mondo. Miglior azzurro inin campo maschile Davide Cazzaniga, 8° dopo l’ultimo posto nella small final.