Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2024 in DIRETTA: Paris ci riprova, gara imprevedibile sulla Saslong

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladella Val, evento della Coppa del Mondo di sci-2025. Il secondo appuntamento con le discipline veloci si disputa in Italia, per la precisionestorica pistacon unache si preannuncia.Dopo lo straordinario successo di Mattia Casse nel Super G l’Italia cerca la doppietta davanti al proprio pubblico. InCasse proverà a dimostrare la grande condizione e l’ottima confidenza con questa pista, forte della vittoria di ieri. Proverà ad emularlo Dominik, che cercherà un riscatto dopo il decimo posto in Super G. Inper l’Italia ci saranno anche Florian Schieder, Christoph Innerhofer, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod e Giovanni Franzoni.