LIVE Conegliano-Milano, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: il derby italiano vale la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella seconda semidelper2024 di pallavolo tra Imocoe Numia. Ilperè ultimo evento internazionale di una stagione indimenticabile per la pallavoloitaliana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le due squadre che a maggio si sono contese la Champions League,, campione d’Europa e d’Italia, e, che va a caccia del suo primo trofeo internazionale e del primo alloro dell’ultima fase della sua storia, che oggi si trovano di fronte in semi. La Numiaè arrivata seconda nel girone A, vinto dalle cinesi del Tianjin Bohai Bank, mentre le brasiliane del Gerdau Minas e le egiziane dello Zamalek Sportingsono state eliminate.