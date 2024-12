Trevisotoday.it - Lite tra cacciatori degenera, due colpi in aria e uno a terra: un ferito

Leggi su Trevisotoday.it

Poteva finire in tragedia unafuribonda, pare per una preda contesa, tra duedi 60 e 76 anni, avvenuta in via Collalto a Castelcucco, nei pressi dell'omonima pizzeria, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30 circa di oggi, 21 dicembre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri.