Leao infortunio muscolare contro il Verona | i tempi di recupero

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Granaper Fonseca. Il Milan torna a vincere agrazie al gol di Reijnders, ma perde l'attaccante portoghese, uscito pernel corso del primo tempo. L'allenatore rossonero, nell'immediato post partita, aveva detto che "non dovrebbe essere nulla di particolare, si è fermato prima in forma preventiva", in realtà però gli .