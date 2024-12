Sport.quotidiano.net - L’avversario. L’umbro Polidori “Sarà un’emozione“

Per Mattia, difensore, di Castiglione del Lago, oggi alla Pianese, con un passato nelle giovanili del Perugia, domani, nonuna partita come le altre tanti brividi. "Giocare al Curiemozionante – ha sottolineato –. Per me, che sono cresciuto a Perugia, che ho vissuto undici anni là e che sono cresciuto nella squadra della mia città,bello tornare a giocare in quello che è uno stadio importante. Loro sono una buonissima squadra e anche se possono non sembrare nel loro miglior momento di forma mi aspetto una grande partita, in una bellissima cornice". Per Alessandro Formisanola seconda partita sulla panchina della Pianese, dopo il debutto amaro ad Arezzo. Per l’ex biancorosso sono da valutare, per il match del Curi, le condizioni degli infortunati Pacciardi e Papini, sicuro assente Remy espulso domenica per somma di ammonizioni.