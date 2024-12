Ilpescara.it - "Lavoriamo per garantire un sistema di trasporto sostenibile": ecco la replica dell'assessore Sulpizio

Leggi su Ilpescara.it

Non tarda ad arrivare, nella stessa giornata in cui si è tenuta la manifestazione sulla strada parco, laAdelchial consigliere comunale Domenico Pettinari.“Continuiamo a lavorare per la città, perundipubblico non impattante.