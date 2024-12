Ilgiorno.it - Lavorare per essere pronti

MaiettiEra il 19 Dicembre 1992. Il destino ti ha preso come tu avevi sempre detto di volere, Gioann Brera: in un amen. La reazione è stata quella di un etimologico ad-dio: affidarti a un dio, magari quello della nostra pudica Bassa padana. "Luglio infuocato mugola pei campi/ ferito dalla stessa sua calura" (ha scritto il nostro conterraneo Cesare Angelini), ma noi ci stiamo e ci torniamo sempre volentieri nella Bassa, alla tua Pianariva come alla mia Costaverde, perché "Mej de la Val Padana ghe n’è minga". Continueremo a vivere, noi che ti abbiamo perduto: come è dovere e talvolta magari condanna. È il tuo lascito più grande, più della tua rutilante scrittura. "Bisogna, per", mi hai confidato un giorno in Via Cesariano. Anche se non si è maiabbastanza. Sarà presto Natale, Gioânn, la festa che più ti commuoveva: "Mia madre passa con una bracciatella di torroni per le povere camere odorose di sonno.