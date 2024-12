Latina persone accampate attorno al fabbricato in via Virgilio | scattano i controlli

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 dicembre 2023- La Polizia di Stato – Questura dinel pomeriggio odierno ha effettuato uno specifico servizio straordinario di contrasto alle situazioni di degrado in questo capoluogo, in conformità a quanto disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e per soddisfare una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.Gli operatori della Polizia di Stato, in collaborazione con equipaggi della Polizia Locale, hanno effettuato numerosiconcentrati presso il Villaggio Trieste, il quartiere Nicolosi e l’area di Piazza Santa Maria Goretti.Le attività della Polizia di Stato, che hanno visto anche la partecipazione di 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, hanno consentito di identificare 93, di cui 26 straniere – nei confronti delle quali sono stati effettuati i dovuti accertamenti circa la loro legittimità a permanere sul territorio nazionale – sono stati inoltre controllate 16 autovetture.