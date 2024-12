Sbircialanotizia.it - ‘Last Christmas’ è di nuovo hit natalizia numero uno nel Regno Unito

Leggi su Sbircialanotizia.it

Primo posto in Uk per la canzonedegli Wham!: è il secondo anno consecutivo 'Last Christmas' degli Wham!, pubblicata per la prima volta il 3 dicembre 1984 come primo estratto dal terzo album in studio 'Music from the Edge of Heaven', è diventata launodelper il secondo anno .