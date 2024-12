Ravennatoday.it - L’arcivescovo Ghizzoni augura il buon Natale alla città ricordando come dalle speranze deluse siano nate grandi cose

"“Noi speravamo.” dicono i due discepoli di Emmaus a Gesù apparso dopo la sua risurrezione e da loro non riconosciuto, se non allo spezzare del Pane - esordisce l'arcivescovo Lorenzo hizzoni nel suo messaggio didi Ravenna. - Quante volte anche noi in qualche momento.