L' annuncio di Salvini | Aumenta livello di sicurezza per Natale e Capodanno

Le immagini in arrivo dalla Germania dell'attentato al mercato didi Magdeburgo sono «drammatiche. Spero che non salga il numero delle vittime. Non c'è giustificazione alcuna, stavo leggendo le giustificazioni più diverse per questo assassino saudita. Uno che investe bambini e anziani nei giorni di festa è un folle qualunque sia la sua pseudo-idea. Occorre estrema attenzione e cautela, sono sicuro che il governo italiano aumenterà ildiper». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo, parlando con i cronisti a Roma. «Ho letto che» l'attentatore di Magdeburgo «aveva fatto domanda di asilo. Per carità di dio, questo non vuol dire che tutti quelli che ottengono asilo politico poi vanno in giro a sterminare i mercatini di», ha aggiunto