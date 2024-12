Salernotoday.it - Ladri in azione a Teggiano: due furti a segno, il terzo fallisce

Leggi su Salernotoday.it

E’ ancora allarme. I, nel pomeriggio di oggi, hanno preso di mira due abitazioni in via Perillo II e una in via Anca del Monte. La dinamicaIn una casa di via Perillo II hanno fatto irruzione dopo aver forzato una porta secondaria e, in pochi minuti, hanno rubato.