Fanpage.it - La vittoria a Verona non placa i tifosi del Milan, cantano sempre lo stesso coro: è l’apice della contestazione

Leggi su Fanpage.it

La delusione per la piega che ha preso il campionato è molto forte, quel che è accaduto al Bentegodi è nel solcoproteste espresse in occasionegara col Genoa a San Siro efesta privata per i 125 anni.