Leccotoday.it - La vecchia Lecco-Ballabio a senso unico alternato per un mese

Leggi su Leccotoday.it

Dopo le feste è in arrivo una novità importante per gli automobilisti e gli abituali fruitori della. Per un, infatti, verà istituito ilregolato da semaforo.Il tratto interessato dal provvedimento viabilistico della Provincia diè quello.