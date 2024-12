La stilista Sara Battaglia e le violenze dell’ex | Ti convincono che le botte te le meriti

Leggi su Open.online

è una giovanee imprenditrice. Collabora con Ferragamo e viene da una famiglia di artisti, galleriste set designer. E si è impegnata in un progetto antiviolenza: una camicia bianca «Red Collar» con il colletto rosso realizzata con un laboratorio nel quale lavorano donne che sono state vittime di maltrattamenti. Oggi in un’intervista rilasciata a Matteo Persivale per il Corriere della Sera spiega che anche lei ha subitoda un ex fidanzato. E spiega che l’aspetto più subdolo della questione sono «lepsicologiche, il farti sentire sbagliata».Alessandra Kustermann«Quando ho conosciuto la dottoressa Alessandra Kustermann del Policlinico di Milano, una persona eccezionale che mi ha aiutato molto, lei e gli avvocati eroici che lavorano con lei pro bono, mi ha ascoltato e mi ha detto semplicemente “non va bene”.