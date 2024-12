Palermotoday.it - La rissa e la sparatoria di un anno fa in via La Lumia: condannati in tre

Successe tutto in pochi minuti ma fu una follia totale, tra urla, colpi di pistola sparati in aria - ben nove in tutto - spintoni, calci e pugni a una persona finita a terra, in mezzo a una folla di giovani terrorizzati. Una scena da far west che avvenne intorno alle 3.20 del 10 dicembre.