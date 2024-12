Reggiotoday.it - La Reggina punta a battere la Sancataldese prima di dedicarsi al mercato

Leggi su Reggiotoday.it

Latornerà in campo domenica per affrontare ladopo lo stop forzato determinato dal rinvio del match esterno contro il Castrumfavara, che si recupererà il 15 gennaio. Al “Granillo”, gli amaranto sono chiamati a conquistare, intanto, l’intera posta in palio nella partita della.