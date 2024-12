Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 22 dicembre: Catalina scopre il traffico d’armi di Lorenzo e Pelayo

Leggi su Movieplayer.it

di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming. Ecco in anteprima ledella puntata de La, in onda domenica 22su Rete 4 alle 19.40: I genitori di Jimena cercano di imporre il trasferimento a Madrid. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Salvador, abbattuto dai rimproveri di Don Romulo per gli errori commessi come primo valletto, si chiude in se stesso e Maria, cerca di risollevargli il morale, spronandolo a non arrendersi e a dimostrare il .