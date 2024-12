Secoloditalia.it - La mestizia tra i banchi del Pd dopo l’assoluzione di Salvini (video). Donzelli pubblica le “facce” dei dem

Il giorno della. Ilche immortala la delusione – per usare un eufemismo- tra idelle opposizioni è servito. Alla Camera applausi scroscianti e liberatori non appena è giunta la sentenza di assoluzione per il vicepremiersul caso Open Arms. Di contro, silenzio attonito dagli scranni della sinistra. Le immagini sono imbarazzanti e rivelatrici. Difendere i confini non potrà mai essere un reato. Il che per le opposizioni sarà un dispiacere. Se ne faccicano una ragione. “Formula piena, il fatto non sussiste”, queste parole continueranno a generare incubi nei loro sogni notturni. Lo iato presente in questoè eloquentee il giorno dellaper il PdLe reazioni goffe di Schlein, Boldrini e Bonelli a caldo esprimevano tuttop il disappunto: rispettiamo le sentenze ma resta la condanna politica.