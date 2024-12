Cms.ilmanifesto.it - La festa della destra europea compatta contro i migranti

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La Lega festeggia, con i militanti che accorrono in via Bellerio a Milano. Ma a vincere non sono solo la Lega e l’assolto con formula piena Salvini: è l’intera. Lail manifesto.