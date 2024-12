Casertanews.it - La Casertana stecca ancora, il Latina vince lo scontro diretto: fischi e contestazione al Pinto

Un Natale indigesto per lache esce senza punti dallo Stadioper la seconda volta consecutiva. La squadra di Manuel Iori si arrende alnelloper la salvezza, decidono le reti di Vona e Riccardi nel corso della ripresa. Sesta sconfitta in campionato per i.