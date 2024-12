.com - Katy Perry torna in Italia per una data nel 2025, in radio il brano OK

inper unanel, ansold out in poche ore, inilOKCome un fulmine a ciel sereno, la popstarha pubblicato a sorpresa la deluxe versione del suo ultimo album, intitolata 1432 e che include il nuovo singolo, OK, il nuovo inedito che è in tutte lein. OK è unche si apre con un suono di chitarra acustica molto gentile e che scoppia in un ritornello che è impossibile dimenticare conche canta: “I’ll never let you drown, no matter if you’re up or down” (ci sarò per te, non importa se sei in un momento buono o cattivo). Anticipando il nuovo anno, OK è un inno che celebra la speranza, la crescita personale e la propria sicurezza, incoraggiando le nuove ambizioni e rinvigorendo le relazioni.ha di recente annunciato che porterà il suo The Lifetimes Tour inil 2 novembreall’Unipol Arena di Bologna per un concerto unico e imperdibile che promette di essere mozzafiato e ripercorrerà tutta la sua folgorante carriera fatta di album multiplatino.