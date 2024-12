Calciomercato.it - Juventus, la conferenza pre Monza di Thiago Motta: “Per Cambiaso decido oggi” | LIVE

Le dichiarazioni alla vigilia dell’allenatore bianconero, in vista della trasferta di campionato sul campo del pericolanteVigilia di, con i bianconeri impegnati domani sera sul campo dei brianzoli ultimi in classifica in questo momento insieme al Venezia.– Calciomercato.itI bianconeri dihanno ritrovato il successo in Coppa Italia grazie al poker rifilato al Cagliari, ma la vittoria in campionato manca da quattro partite. L’allenatore italo-brasiliano, come di consueto, è intervenuto instampa per presentare la sfida contro l’undici di Nesta: “Ilè una buona squadra e con un buon allenatore. Dobbiamo dare il nostro massimo per il bene della squadra, ottenere i tre punti e dimostrare la nostra crescita”, esordiscedavanti ai microfoni.