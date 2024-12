Quotidiano.net - Jolani: "Siria islamica? Deciderà il popolo"

DAMASCONel giorno in cui gli Stati Uniti annunciano di aver ucciso inl’ennesimo "capo" dell’Isis,, il leader degli insorti ora al potere ma che per gli Usa sono ancora "terroristi", ha incontrato a Damasco proprio emissari di Washington. Parlando al Tg1, Ahmad Sharaa, questo il suo vero nome, non ha escluso che una forma di "Stato islamico" possa in futuro governare il Paese. Ma sarà "ilno", ha assicurato, a decidere il tipo di sistema politico dopo più di mezzo secolo di potere della famiglia Assad. Sul terreno la guerra incontinua. Nell’indifferenza dello stesso nuovo leaderno, la Turchia e Israele, in nome delle loro diverse "guerre al terrorismo", tentano di espandere il raggio delle rispettive occupazioni militari a scapito dei territori e comunitàne nel nord-est e del sud-ovest.