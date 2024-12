Lanazione.it - Investita da un’auto, portata a Careggi col Pegaso

Arezzo, 21 dicembre 2024 – Una donna di 86 anni è stata trascon l'elisoccorsoall'ospedale fiorentino di, dove è arrivata in codice 3, quello di massima gravità, per le ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 8,30 a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava sul lungarno risorgimento quando, per cause in corso di accertamento, è statada un'auto. Sul posto sono intervenuti l'automedica del Valdarno, la Misericordia di Loro Ciuffenna e gli agenti della polizia municipale per i rilievi dell'incidente.