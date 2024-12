Lanazione.it - Interventi importanti per la scalinata di via Grecchi. La sindaca: "Oggetto di restyling ma il nome resta"

Ladi Perugia Vittoria Ferdinandi intende precisare che "il progetto Art Bonus denominato ‘Ladella Pace’, che prevede un importante processo di recupero e valorizzazione delle storiche scalette di Via, non prevede in alcun caso un cambio di denominazione toponomastica. Non esiste alcun atto approvato, né, tanto meno l’intenzione, di procedere in questa direzione. La figura del partigiano Mario- ribadisce la Ferdinandi - continuerà ad essere ricordata ed onorata come merita, anche attraverso questo importante intervento di riqualificazione delle scalette che portano il suo. Opera che sarà ispirata alla promozione dei valori della pace che lui stesso ha sempre difeso". La, che collega piazza Italia a via Bonazzi, come noto aspetta da tempo di essere riqualificata.