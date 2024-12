Ilgiorno.it - Incendio all’ex sede Asl. Indagini a tutto campo

Sono in corso ledopo l’di giovedì sera nella palazzina dismessa di via Dandolo. L’exdell’Asl era forse abitata da un gruppo di abusivi che, per riscaldarsi, potrebbe aver acceso un fuoco, divampato poi nel rogo. Ad alimentare le fiamme anche alcuni arredi che erano presenti nei locali. L’intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di circoscrivere l’area interessata dalle fiamme. Ancora da chiarire le cause e le eventuali presenze abusive. La vecchia palazzina è dismessa da oltre dieci anni ed è stata messa in vendita nel 2022. La struttura è al centro dell’attenzione: il consiglio provinciale, che si è riunito il 18 dicembre, ha infatti deciso di acquistare l’edificio da destinare come nuovadel centro per l’impiego, grazie ai fondi del Pnrr. La Provincia conta di sottoscrivere un contratto preliminare con Ats già a gennaio per rispettare le scadenze del finanziamento, che richiede la conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026.