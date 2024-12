Brindisireport.it - Inaugurata "Metro Minuto", la mappa schematica con le attività commerciali della città

Leggi su Brindisireport.it

MESAGNE - Censire, mettere in rete, far conoscere e favorire la fruizione delledel Distretto Urbano del Commercio di Mesagne, con questi obiettivi nasce il progetto “”. L’iniziativa è stata presentata ieri (venerdì 20 dicembre 2024), in prossimità di uno dei.