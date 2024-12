Sbircialanotizia.it - In arrivo la seconda tempesta polare, cosa ci aspetta: previsioni meteo

Temperature sotto la media come non accadeva da tempo Inizia oggi l’inverno e lo fa con temperature decisamente sotto la media, come non accadeva da anni. Dopo ladi ieri, venerdì 20 dicembre, un secondo nucleo gelido attraverserà l’Italia tra domani sera, domenica 22 dicembre, e lunedì 23 portando un ulteriore calo termico, .