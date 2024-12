Tpi.it - Improvvisamente Natale: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

: trama, cast e streaming delsu Canale 5Questa sera, sabato 21 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondaitaliano del 2022 diretto da Francesco Patierno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLa piccola Chiara è molto legata al nonno Lorenzo, che abita in un albergo di montagna e che vede solo una volta all’anno per le vacanze di. Alberta e Giacomo, i suoi genitori, hanno intenzione di separarsi e nella settimana di Ferragosto decidono di raggiungere la casa del nonno, per fare sì che sia proprio lui a trovare il modo di comunicarle la brutta notizia. Lorenzo accetta nonostante le sfortunate vicende che coinvolgono l’albergo, prossimo alla vendita, ma prima vuole regalare alla nipotina un ultimo felicein famiglia nel giorno di Ferragosto.