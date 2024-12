Liberoquotidiano.it - Il sondaggione di Natale: dove è arrivata Giorgia Meloni, chi cresce dietro FdI. E c'è un crollo clamoroso

Con Fratelli d'Italia e Forza Italia in crescita, il Governo e la coalizione di maggioranza superano il 2024 con una sostanziale tenuta di consensi e sentiment. E' quanto emerge dal rapporto Human Index di fine anno realizzato da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, in collaborazione con l'istituto sondaggistico EMG. Secondo quanto analizzato, unendo e sintetizzando i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening, la coalizione di centrodestra sostanzialmente gode di buona salute e non appare logorata dai due anni di Governo. Nel dettaglio Fratelli d'Italia si attesta al 28,7% delle preferenze (+1,2% rispetto al 2023), Forza Italia al 10% (+1,3% sul 2023) supera e stacca la Lega che chiude l'anno all'8,8%. Sul versante centrosinistra il Pd sale al 23,7% (+2,5% sul 2023), mentre crolla il Movimento 5 Stelle al 10,5% (-5,4% sul 2023) e compie un balzo importante Sinistra Italiana e verdi al 6,5% (+3,4% sul 2023).