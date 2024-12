Laverita.info - Il rave gli devastò l’azienda agricola: «Non c’era ancora la legge, paghi lui»

Nell’estate 2021 migliaia di ragazzi provenienti da tutta Europa invasero Valentano (Viterbo) per un party illegale, in cui ci scappò il morto. Ora una sentenza punisce il titolare e non gli abusivi, che vennero scortati.