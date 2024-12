Ilfoglio.it - Il rapporto tra migranti e pil: un dossier di Mediobanca

Leggi su Ilfoglio.it

Si può discutere di immigrazione in modo non ideologico? Negli ultimi tempi ci stanno provando le istituzioni economiche, ad esempio Bankitalia e Confindustria, se non altro perché. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti