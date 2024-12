Lanazione.it - Il presepe dell’Istess dedicato ai migranti

Leggi su Lanazione.it

TERNI - Non poteva che essere un Blue Christmas a chiudere l’anno blu, iniziato con il Blue Valentine di San Valentino e proseguito con la ventesima edizione del Terni Film Festival dal titolo “The Big Blue”. Il tema rimane quello della tristezza (“blue” in inglese) che non rinuncia alla speranza, slogan del Giubileo che si aprirà tra pochi giorni. Ma il blu è anche - e soprattutto - quello del mare, un mare pieno di rifiuti abbandonati, plastici ma anche umani; come i tantiche ogni giorno finiscono negli abissi tra l’indifferenza generale. Proprio a loro èildi quest’anno, realizzato da Veronica Manzini e Maria Barlozzo e incentrato su un Gesù Bambino naufrago che affonda nell’acqua immerso in un presepio completamente blu, in cui tutti gli altri personaggi sono “interpretati” da bottiglie, tappi e altri oggetti.