Ilgiorno.it - Il personal shopper dei calciatori circondato e derubato in Centrale

Leggi su Ilgiorno.it

La richiesta d’informazioni a una persona incrociata per strada nel cuore della notte. L’aggressione improvvisa. E l’altrettanto rapida soluzione del caso della polizia. Cinque uomini sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti dopo averil quarantaduenne originario del Venezuela e con cittadinanza spagnola F.E.,di una famosa squadra di calcio iberica e in città per alcuni giorni di vacanza. Stando a quanto raccontato da lui stesso ai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, dopo aver cenato in un ristorante a due passi dal Duomo, si è incamminato verso la Stazione, dove avrebbe deciso di prelevare soldi al bancomat. In piazza Duca d’Aosta, ha incontrato un trentenne ivoriano, a cui ha chiesto di indicargli lo sportello più vicino; il centrafricano si è subito offerto di accompagnarlo in piazza Luigi di Savoia, vicino al posteggio taxi.