Agi.it - Il Natale tra doni, viaggi e cibo costerà 25 miliardi

AGI - Non sarà unall'insegna dell'austerity e le famiglie spenderanno complessivamente più di 25di euro tra regali da mettere sotto l'albero, acquisti alimentari, pranzi e cene al ristorante e. Lo afferma il Codacons, secondo cui sale a 992 euro la spesa media a famiglia per le prossime festività. Per i regali dida destinare ad amici e parenti la spesa si attesterà sui 9,5di euro, grazie soprattutto all'effetto Black Friday, con ben un acquisto su due effettuato durante il periodo di sconti che ha rappresentato un dono dianticipato, consolidando il trend degli ultimi anni. Per il tradizionale cenone della Vigilia e pranzo disi spenderanno oltre 3di euro, ma sulle tavole degli italiani peserà il caro-prezzi: il comparto alimentare registra listini in sensibile crescita con punte nell'ultimo mese del +20% su anno per il burro, + 13,3% il caffè, +9,7% l'olio d'oliva, +23,7% i pomodori, +11,2% l'insalata, +8,5% il cioccolato.