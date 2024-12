Oasport.it - Il Napoli batte il Genoa e balza in testa alla Serie A, la Lazio torna al successo, Bologna vincente

Oggi si sono giocate tre partite valide per la 17ma giornata dellaA. Ilsi è imposto sul campo delper 2-1 ed èto provvisoriamente inclassifica generale con 38 punti, uno in più dell’Atalanta che domani sarà chiamata a rispondere affrontando l’Empoli tra le mura amiche. I partenopei hanno firmato un micidiale uno-due in avvio di partita, involandosi sul 2-0 con le reti di Anguissa al 15? e Rrahmani al 23?, ma in avvio di ripresa Pinamonti ha accorciato le distanze e l’incontro è rimasto aperto fino allo scadere.Lasi è rimessa in carreggiata dopo la scoppola rimediata lunedì sera contro l’Inter, riuscendo a vincere sul campo del Lecce per 2-1. I biancocelesti sono passati in vantaggio nel recupero del primo tempo con il rigore trasformato da Castellanos in seguito a un fallo di mano che aveva portato all’espulsione di Guilbert.