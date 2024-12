Il Montgomery | il cappotto statement reinventato in chiave contemporanea

Leggi su .com

Life&People.it Con l’arrivo delle festività, party natalizi ed intimi pranzi in famiglia, il capospalla si conferma protagonista assoluto del guardaroba invernale: non solo completa ogni look, ma diventa anche un indispensabile alleato per affrontare i mesi più freddi con stile. Tra le infinite opzioni, ilpotrebbe non essere la prima scelta che ci viene in mente, ma diverse Maison di moda – fra cui Prada e JW Anderson – lo stanno riportando sotto i riflettori. La sfida? Prendere un’icona del passato con una storia decennale e trasformarla in un must-have.Ridefinire il significato contemporaneo di questo capospalla dalla lunga tradizione vuol dire reinterpretarne la silhouette, innovarne le texture e aggiornare le sue proporzioni, elevandolo da capo funzionale a oggetto del desiderio.