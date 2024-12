Agi.it - Il Milan torna a vincere. 1-0 contro il Verona

AGI - Tra mille difficoltà e in grande emergenza per la coperta corta ilin campionato. Nella prima gara della 17esima giornata, i rossoneri passano 1-0 al Bentegodi dino ad avvicinarsi all'Europa: decide l'inun gol di Reijnders in avvio di ripresa. Per l'Hellas, dopo la preziosa vittoria di Parma, arriva un nuovo stop: se domenica il Cagliari dovessea Venezia, i gialloblù sarebbero in zona retrocessione. Suslov e Sarr in attacco per Zanetti alla prima senza Harroui che ha chiuso la sua stagione dopo la rottura del crociato. Fonseca avanza Reijnders sulla trequarti e lancia Terracciano in mediana. Sugli esterni Chukwueze e Leao, davanti Abraham. Primo tempo avaro di particolari emozioni. Suslov calcia in diagonale ma manda sul fondo, poi ci prova anche Kastanos senza fortuna.