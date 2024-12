Linkiesta.it - Il flirt di Martin Miller’s Gin con il Martini

Oramai c’è un gin diverso in ogni posto in cui si va e ogni ingrediente, anche il più strano, sembra poter diventare la botanica di un gin. Ma, sebbene negli ultimi anni l’offerta di etichette si sia moltiplicata a dismisura, i consumatori sembrano non essere affatto stanchi del distillato al ginepro e accanto al tradizionale Gin & Tonic, stanno anzi emergendo molti altri drink a base gin, come raccontavamo in questo articolo.In un panorama così variegato, i brand cercano ognuno la propria strategia di posizionamento e certe volte proprio un cocktail in particolare può essere utile per raggiungere il segmento di consumatori che si sta cercando di incuriosire. È il caso di, firma di gin inglese importato in Italia da Compagnia dei Caraibi, che sta puntando suli, uno dei più iconici tra i drink, come racconta a Linkiesta Gastronomika Danil Nevsky, global brand ambassador di